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Дженнифер Лопес приехала на премьеру фильма без трусиков и нижнего белья

Дженнифер Лопес приехала на премьеру фильма без трусиков и нижнего белья

Ну, а что, Дженнифер Лопес теперь дама вновь свободная, чего стесняться. Тем более все знают, как Джей Ло работает над своим телом и, если она считает, что в 55 лет его можно показать во всей красе, выйдя на красную дорожку без трусиков и лифчика, то почему бы и нет.

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