Путин: на Белгородчине необходимо увеличить количество врачей на душу населения

Решение социальных вопросов в Белгородской области — одна из важнейших задач наряду с обеспечением безопасности заявил президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора региона Александром Шуваевым.
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