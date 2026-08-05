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Путин: на Белгородчине необходимо увеличить количество врачей на душу населения

Путин: на Белгородчине необходимо увеличить количество врачей на душу населения

Решение социальных вопросов в Белгородской области — одна из важнейших задач наряду с обеспечением безопасности заявил президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора региона Александром Шуваевым.

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