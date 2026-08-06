🤝Взаимопомощь вместо паники: жители Судака объединились, чтобы дать отпор тьме Член Общественного совета Судака Александр Кирьяков рассказал, как горожане справляются с трудностями.
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🤝Взаимопомощь вместо паники: жители Судака объединились, чтобы дать отпор тьме Член Общественного совета Судака Александр Кирьяков рассказал, как горожане справляются с трудностями.