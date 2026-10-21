Выбор сделали все ценители и мастера благородных напитков. В Геленджике на берегу Черного моря уникальный винный город «Белый мыс» принимает Российский винодельческий форум.
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