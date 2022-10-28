День создания армейской авиации России

Датой, которая сейчас отмечается как День армейской авиации России, принято считать 28 октября 1948 года, когда в подмосковном Серпухове была сформирована первая авиационная эскадрилья, оснащённая вертолётами Ми-1.
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