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Царьград

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"Круговая генеральская порука": Проштрафившихся командующих ВСУ спишут "по больничке"

"Круговая генеральская порука": Проштрафившихся командующих ВСУ спишут "по больничке"

Проштрафившихся экс-командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля и экс-командующего оперативно-тактической группировкой "Харьков" Юрия Галушкина по распоряжению главкома Александра Сырского поместили в Днепропетровский госпиталь, чтобы уволить "по больничке".

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Комментарии
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Иван
И них и воров и у НАС,,,хес  -
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