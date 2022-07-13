В Республике Саха (Якутия) по факту происшествия, произошедшего с теплоходом на реке Лена, возбуждено уголовное дело

Следственными органами Восточного МСУТ СК России по результатам проведенной процессуальной проверки по факту происшествия, произошедшего с теплоходом на реке Лена, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.
Следственными органами Восточного МСУТ СК России по результатам проведенной процессуальной проверки по факту происшествия, произошедшего с теплоходом на реке Лена, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.
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