В Сараевском районе открылся 25-метровый бассейн

Бассейн вмещает более 30 человек, а ежедневная пропускная способность – более 300 человек. Директор ФОКа Екатерина Озина рассказала, что плавательный бассейн имеет четыре дорожки по 25 метров, есть профессиональный тренер для детей по плаванью.