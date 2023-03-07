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В Сараевском районе открылся 25-метровый бассейн

В Сараевском районе открылся 25-метровый бассейн

Бассейн вмещает более 30 человек, а ежедневная пропускная способность – более 300 человек. Директор ФОКа Екатерина Озина рассказала, что плавательный бассейн имеет четыре дорожки по 25 метров, есть профессиональный тренер для детей по плаванью.

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