Тренер Бетербиева предупредил Бивола о последствиях в случае их боя

Джон Скалли, член тренерского штаба объединённого чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Артура Бетербиева, поделился мыслями о потенциальном поединке своего подопечного с чемпионом WBA в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом (Россия).
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