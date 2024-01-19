Тренер Бетербиева предупредил Бивола о последствиях в случае их боя

Джон Скалли, член тренерского штаба объединённого чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Артура Бетербиева, поделился мыслями о потенциальном поединке своего подопечного с чемпионом WBA в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом (Россия).