В Тверской области собственник устранил свалку порубочных остатков после предостережений Россельхознадзора

Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в ходе документарной проверки подтвержден факт устранения свалки порубочных остатков площадью до одного га на земельном участке сельхозназначения площадью 27,6 га в районе деревни Чечетово Андреапольского м.