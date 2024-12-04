В Тверской области собственник устранил свалку порубочных остатков после предостережений Россельхознадзора

Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в ходе документарной проверки подтвержден факт устранения свалки порубочных остатков площадью до одного га на земельном участке сельхозназначения площадью 27,6 га в районе деревни Чечетово Андреапольского м.
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