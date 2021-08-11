В Египте вспыхнул научный скандал из-за маски Тутанхамона

В Египте разгорелись жаркие дебаты между учеными, после того как исследовательница Джоан Флетчер заявила, что погребальная маска Тутанхамона изначально не принадлежала фараону, а была сделана для другого правителя, причем, вероятно, для женщины.
В Египте разгорелись жаркие дебаты между учеными, после того как исследовательница Джоан Флетчер заявила, что погребальная маска Тутанхамона изначально не принадлежала фараону, а была сделана для другого правителя, причем, вероятно, для женщины.
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