«Год тяжелый, а следующий будет еще тяжелее»: 7 ярких цитат из прямой линии нижегородского губернатора Никитина

Прямая линия губернатора Нижегородской области Глеба Никитина 6 декабря продлилась 2,5 часа. В эфире глава региона говорил о транспортной реформе, развитии медицины, помощи участникам СВО и их реабилитации, миграционной политике, ремонте дорог и не только.
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