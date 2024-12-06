«Год тяжелый, а следующий будет еще тяжелее»: 7 ярких цитат из прямой линии нижегородского губернатора Никитина

Прямая линия губернатора Нижегородской области Глеба Никитина 6 декабря продлилась 2,5 часа. В эфире глава региона говорил о транспортной реформе, развитии медицины, помощи участникам СВО и их реабилитации, миграционной политике, ремонте дорог и не только.