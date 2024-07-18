Москвичей и гостей столицы приглашают на конференцию-пикник в «Лужниках»

В «Лужниках» 18 июля проведут открытую конференцию BI-meetup: leto #1 в формате пикника. Все желающие смогут присоединиться к обсуждению актуальных вопросов бизнес-аналитики, а также перекусить на свежем воздухе.
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