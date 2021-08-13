365NEWS.BIZ

58 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Срочно в Думу там тихо и спокойно, зевай сколько хочешь и травить будет не за что!Сергей Зверев рас...
  • Павел Федосеенков
    Очеровашка!16 легких и живых...
  • Надежда
    Ну, вот и серуню "затравили"!) Сначала Танюшка Буланова заявила о "травле", теперь парикмахер) И оба не хотят признат...Сергей Зверев рас...

На 12 дорогах Петрозаводска монтируется новое освещение

На 12 дорогах Петрозаводска монтируется новое освещение

На перекрёстке по улице Шотмана прошло выездное совещание мэра Владимира Любарского и депутата Петросовета Александра Ханцевича Власти Петрозаводска модернизируют сети наружного освещения на 12 городских улицах в разных районах карельской столицы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх