Писатель Иванов: "Алые паруса" и "Поллианна" подойдут для школьников

В зависимости от возраста и жизненного опыта люди видят любовь по-разному. Маленькие дети ощущают ее через взаимодействие с родителями, подростки воспринимают это чувство с особой остротой, взрослые — имеют более глубокое понимание не только собственных эмоций и потребностей, но и партнерских.
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