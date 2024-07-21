Писатель Иванов: "Алые паруса" и "Поллианна" подойдут для школьников

В зависимости от возраста и жизненного опыта люди видят любовь по-разному. Маленькие дети ощущают ее через взаимодействие с родителями, подростки воспринимают это чувство с особой остротой, взрослые — имеют более глубокое понимание не только собственных эмоций и потребностей, но и партнерских.