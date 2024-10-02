World Liberty Financial сообщает про тысячи людей в белом списке регистрации первого дня

Новый криптопроект World Liberty Financial, открыл регистрацию на своем сайте в понедельник. Однако в нем не могут принять участие американцы и местные фирмы, хотя он и поддерживается самим Дональдом Трампом и создан членами его семьи.
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