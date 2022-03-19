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Кардиолог Ярослав Ашихмин предупредил о последствиях хронического стресса

Кардиолог Ярослав Ашихмин предупредил о последствиях хронического стресса

Хронический стресс негативно влияет на нервную, сердечно-сосудистую и иммунную системы человека. Об этом предупредил советник гендиректора Фонда международного медицинского кластера, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Ярослав Ашихмин.

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