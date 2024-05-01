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Спрос на речные круизы по России в этом году вырос на 20%

Спрос на речные круизы по России в этом году вырос на 20%

Круизы по рекам и озерам России предлагаются на любой вкус, но стоимость их достаточно высока. Летние туры начинают раскупать еще зимой, и к началу сезона мест на теплоходах, как правило, уже нет900 тысяч на человека и билетов уже нет.

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