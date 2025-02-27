Мохаммед бен Сулайем не допустил ключевых сотрудников FIA на заседание Всемирного совета по автоспорту

ReutersПрезидент Международной автофедерации FIA Мохаммед бен Сулайем вновь стал фигурантом громкого скандала, связанного на сей раз с последним Всемирным советом по автоспорту, на котором не оказалось нескольких ключевых сотрудников организации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии