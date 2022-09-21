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Путин объявил о частичной мобилизации. Собчак тут же дала шпаргалку "как уволиться"

Путин объявил о частичной мобилизации. Собчак тут же дала шпаргалку "как уволиться"

Полный текст указа о частичной мобилизации уже подписан и опубликован. Мобилизованные граждане России будут обладать правами и обязанностями кадровых военных, пройдут переподготовку, будут получать денежное довольствие наравне с военнослужащими.

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