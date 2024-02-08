«Опасно нестабильная» страна предложила поставить в РФ бананы за копейки

В свете прекращения экспорта бананов из Эквадора в Россию, aif.ru обратился за комментариями к торговцам этими плодами в Юго-Восточной Азии, дабы узнать их мнение – способна ли РФ «импортозаместить» бананы из других источников?«Собственно, Эквадор вовсе не главная страна, выращивающая бананы, - сообщил aif.