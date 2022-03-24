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Феттель еще не сдал отрицательный тест на ковид. Решение об участии в Гран-при Саудовской Аравии примут завтра 25 марта

«Астон Мартин» сообщил, что Себастьян Феттель еще не готов вернуться в строй. Четырехкратный чемпион «Формулы-1» пропустил стартовую гонку сезона в Бахрейне из-за коронавируса – его заменял резервист Нико Хюлькенберг.

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