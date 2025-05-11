Овечкину разбили лицо до крови

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил сильный удар клюшкой по лицу во время матча четвертьфинальной серии плей‑офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролины Харрикейнз».
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