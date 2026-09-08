Происшествия
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Происшествия

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За незаконную вырубку более ста деревьев житель Саратова стал фигурантом уголовного дела

В полицию с заявлением обратился представитель саратовского лесничества, который сообщил, что на территории пригородного участкового лесничества саратовского лесничества, расположенного вблизи деревни Буркин Буерак Гагаринского района г.

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