За незаконную вырубку более ста деревьев житель Саратова стал фигурантом уголовного дела

В полицию с заявлением обратился представитель саратовского лесничества, который сообщил, что на территории пригородного участкового лесничества саратовского лесничества, расположенного вблизи деревни Буркин Буерак Гагаринского района г.
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