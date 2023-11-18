Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 005 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Antanas
    Ни кто не просил их приехать в Россию.Работайльно. в своей стране и плати там налоги все будет нармально.Чуждый прези...ПОЛИС ОМС - НЕ ТО...
  • Сергей
    с собой не заберет....  уроды капиталистические...Спрашивается, до ...
  • Сергей Потемкин
    А с полицаев взять нечего. Полицай , есть полицай...«Невеста тоже стр...

Демографию в РФ поправят заключенные?

Демографию в РФ поправят заключенные?

Споры о запрете абортов стимулировали депутатов на креатив Сергей Аксенов Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Снижение рождаемости в России побуждает государственных мужей изобретать все новые и новые способы решения проблемы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Регина Толстоброва
Господи, что творится. А что преступники и  сами родители столько детей  убивают. власть не думает. Педофилов вытравите сначала. В школу страшно отпускать детей, как говорится, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец.
Ответить
17 час.
Аршак Меликджанян
совсем идиоты?, может вкладыватся в воспитание, а не рекламировать из каждых утёгов всякую херню???????, а вообще может работать попробовать?!
Ответить
17 час.
Владимир Петров
Надо разрабатывать искусственную матку и делать рабочих и солдат промышленно.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх