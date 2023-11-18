Споры о запрете абортов стимулировали депутатов на креатив Сергей Аксенов Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Снижение рождаемости в России побуждает государственных мужей изобретать все новые и новые способы решения проблемы.
Демографию в РФ поправят заключенные?
Комментарии
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Регина Толстоброва
Господи, что творится. А что преступники и сами родители столько детей убивают. власть не думает. Педофилов вытравите сначала. В школу страшно отпускать детей, как говорится, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец.
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17 час.
Аршак Меликджанян
совсем идиоты?, может вкладыватся в воспитание, а не рекламировать из каждых утёгов всякую херню???????, а вообще может работать попробовать?!
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17 час.
Владимир Петров
Надо разрабатывать искусственную матку и делать рабочих и солдат промышленно.
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17 час.
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