В Петербурге подскочили продажи нового жилья

Сразу на 20 процентов Количество сделок по продаже квартир и апартаментов по договорам долевого участия в Петербурге в феврале 2025 года по сравнению с январем выросло на 20%, доля ипотечных сделок выросла с 32% до 40%.
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