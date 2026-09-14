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Новости Брянска

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Ночное ДТП в Дятьково: после столкновения Renault Duster и фуры госпитализированы два человека

Ночное ДТП в Дятьково: после столкновения Renault Duster и фуры госпитализированы два человека

Пассажиры Renault Duster, 44-летний мужчина и 49-летняя женщина, получили травмы и были госпитализированы после столкновения с грузовиком DAF в Дятьково.

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