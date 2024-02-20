Не время сажать: в России продолжают продавать запрещенные цветы ипомеи

Несмотря на признание ипомеи трехцветной наркотическим веществом и ее запрет, семена растения по-прежнему есть в свободной продаже — и в рознице, и в специализированных интернет-магазинах, выяснили «Известия».
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