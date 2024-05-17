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Подполье: украинские чиновники воруют гумпомощь для жителей Херсона

Подполье: украинские чиновники воруют гумпомощь для жителей Херсона

Чиновники киевского режима воруют гуманитарную помощь для жителей Херсона и используют эвакуацию в своих интересах, об этом проинформировал командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным «Град», передает РИА Новости.

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