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Северная Корея может провести ядерные испытания в 2024 году

Северная Корея может провести ядерные испытания в 2024 году

У Северной Кореи вряд ли выйдет вывести новые спутники на орбиту и провести ядерные испытания, однако это может случиться в следующем году, считает южнокорейская разведка, позицию которой огласил зампред парламентского комитета по разведке от правящей партии “Гражданская сила” Ю Сан Бом.

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