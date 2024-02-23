Китай пообещал принять меры в ответ на поставки оружия США Тайваню

Китай примет решительные и энергичные меры в связи с поставками американских вооружений Тайваню. «Мы выступаем решительно против продажи американского оружия Тайваню, это твердая и ясная позиция», — заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган.