Роналду подарил IShowSpeed эксклюзивные бутсы после вылета Португалии с ЧМ

Криштиану Роналду сделал ценный подарок популярному стримеру IShowSpeed (Даррену Уоткинсу-младшему), отправив ему одну из всего двух пар своих игровых бутс Nike Mercurial Superfly 11 CR7 Gold Scorpion, использовавшихся на чемпионате мира — 2026.