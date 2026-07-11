Роналду подарил IShowSpeed эксклюзивные бутсы после вылета Португалии с ЧМ

Криштиану Роналду сделал ценный подарок популярному стримеру IShowSpeed (Даррену Уоткинсу-младшему), отправив ему одну из всего двух пар своих игровых бутс Nike Mercurial Superfly 11 CR7 Gold Scorpion, использовавшихся на чемпионате мира — 2026.
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