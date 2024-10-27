Внимание! Отключение электроэнергии в Новоаннинском ⚡️⚡️⚡️ 27 октября с 13.30 до 16.00 ИП Новокщёнов такси Лидер, СТО, маг Глория ул.
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Внимание! Отключение электроэнергии в Новоаннинском ⚡️⚡️⚡️ 27 октября с 13.30 до 16.00 ИП Новокщёнов такси Лидер, СТО, маг Глория ул.