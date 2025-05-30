Илья Беспалов занял 12-е место в Национальном рейтинге мэров

Глава администрации Тулы Илья Беспалов занял 12-е место в новом выпуске Национального рейтинга мэров, подготовленного Центром информационных коммуникаций "Рейтинг" и Финансовым университетом при Правительстве РФ.
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