Почитатели вспомнили совместный эфир Заворотнюк и Фриске, скончавшихся от рака

После трагического известия о кончине актрисы Анастасии Заворотнюк почитатели таланта артистки вспомнили ее выступление вместе с Жанной Фриске на телевизионном шоу «Минута славы», как сообщает издание “КП”.
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