Основательно забытый Курт Волкер, бывший спецпредставитель госдепартамента США по Украине, вновь напомнил о себе.
Тайна Трампа
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Основательно забытый Курт Волкер, бывший спецпредставитель госдепартамента США по Украине, вновь напомнил о себе.
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