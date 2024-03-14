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Кухня и дом

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Правильное мульчирование туи сделает из неё роскошное растение и предмет зависти для ваших соседей. 2 простых варианта

Правильное мульчирование туи сделает из неё роскошное растение и предмет зависти для ваших соседей. 2 простых варианта

﻿﻿Содержание Как правильно мульчировать тую и сделать ее великолепной? Почему так важна правильная мульча под туями? Как мульчировать тую? Сосновая кора или камень? кора под туями камень под туи Какой вариант мульчи из Туи лучше? Как правильно разложить мульчу под туи? Вы когда-нибудь задумывались, как сделать так, чтобы ваша туя стала предметом зависти соседей?Ответ проще, чем вы думаете.

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