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Царьград

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Жительница Екатеринбурга похитила 2,7 млн рублей пенсии умершего отца

Жительница Екатеринбурга похитила 2,7 млн рублей пенсии умершего отца

Кировский районный суд Екатеринбурга назначил Наталье Самбурской три года лишения свободы условно за то, что она с августа 2019 года по март 2025 года получала пенсию умершего в 2015 году отца, похитив 2,7 млн рублей.

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