Жительница Екатеринбурга похитила 2,7 млн рублей пенсии умершего отца

Кировский районный суд Екатеринбурга назначил Наталье Самбурской три года лишения свободы условно за то, что она с августа 2019 года по март 2025 года получала пенсию умершего в 2015 году отца, похитив 2,7 млн рублей.
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