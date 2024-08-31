Посол МИД РФ: Россия может предъявить обвинения производителям оружия, поставляемого ВСУ

Во все времена войны велись не только на поле боя как таковом, но и на дипломатическом фронте. Многие российские обыватели считают, что наша дипломатия в ситуации, когда страна фактически воюет не просто с киевским режимом, а со всем коллективным Западом, включая крупнейший военный блок НАТО, ведет себе, так сказать, слишком мягко.
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