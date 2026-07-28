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Аргументы и Факты

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Большинство жителей США выступили против войны с Ираном

Большинство жителей США выступили против войны с Ираном

Согласно результатам опроса, проведённого компаниями Reuters и Ipsos 24–26 июля 2026 года, 62% граждан США не поддерживают военную кампанию против Ирана, которую президент Дональд Трамп начал в конце февраля того же года.

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