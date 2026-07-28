Большинство жителей США выступили против войны с Ираном

Согласно результатам опроса, проведённого компаниями Reuters и Ipsos 24–26 июля 2026 года, 62% граждан США не поддерживают военную кампанию против Ирана, которую президент Дональд Трамп начал в конце февраля того же года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии