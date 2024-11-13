Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Чем русские отличаются от американцев: 60-летний токарь наглядно показал разницу весом в 200 грамм алюминия.

Чем русские отличаются от американцев: 60-летний токарь наглядно показал разницу весом в 200 грамм алюминия.

Фото автора Как всегда, традиционный анекдот в тему: Приходит в РОВД американский турист, весь в синяках.

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Комментарии
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Горыныч
Немного не в тему анекдот - американский репортёр спрашивает русского токаря на заводе (на Урале, к примеру) - если сто грамм водки выпьешь, будешь работать? Буду! А двести? Буду! А поллитра? Ну я ж работаю! Хрен пиндос так сможет!
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1 д.
валерия
Аналогичная история. Подруга первый раз поехала в Штаты к сыну. Звонит, вся в розовых  восторженных соплях- &quot;ой, какие они все тут улыбчивые, приветливые. Сын выиграл межштатовские соревнования по тэйквандо, так все губернаторы штатов меня обнимали, поздравляли...&quot; Ну и так далее. Пока на дороге не закончился неожиданно бензин. Тут  вместо розовых соплей потекли синие, от холода,(дело было зимой,одежда легкая- в машине  ведь едут) потому что ни одна тварь не остановилась, даже соседи пролетали мимо... А затем &quot; сюрпризы&quot;  от этих улыбчивых роботов  нахлынули водопадом... Теперь радости от поездок  значительно поубавилось, а восторженные всхлипы вообще исчезли.
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23 час.
EV
Evgeni Velesik
Сосед хороший!
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22 час.

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