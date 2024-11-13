Чем русские отличаются от американцев: 60-летний токарь наглядно показал разницу весом в 200 грамм алюминия.

Немного не в тему анекдот - американский репортёр спрашивает русского токаря на заводе (на Урале, к примеру) - если сто грамм водки выпьешь, будешь работать? Буду! А двести? Буду! А поллитра? Ну я ж работаю! Хрен пиндос так сможет!

валерия

Аналогичная история. Подруга первый раз поехала в Штаты к сыну. Звонит, вся в розовых восторженных соплях- "ой, какие они все тут улыбчивые, приветливые. Сын выиграл межштатовские соревнования по тэйквандо, так все губернаторы штатов меня обнимали, поздравляли..." Ну и так далее. Пока на дороге не закончился неожиданно бензин. Тут вместо розовых соплей потекли синие, от холода,(дело было зимой,одежда легкая- в машине ведь едут) потому что ни одна тварь не остановилась, даже соседи пролетали мимо... А затем " сюрпризы" от этих улыбчивых роботов нахлынули водопадом... Теперь радости от поездок значительно поубавилось, а восторженные всхлипы вообще исчезли.