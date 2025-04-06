Цыгане утерли нос местным: пока те стоят годами в очереди за квартирой, две цыганских семьи их отхватили с легкостью Ольга БезродняяВ Самарской области две цыганские семьи получили новые квартиры, вызвав недоумение среди более чем 700 многодетных семей, которые годами ожидают своего жилья.