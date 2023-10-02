Выбросят как щенят. В Барнауле начали сбор подписей против строительства ЖК на Горе

Местные жители, дома которых попали под аппетиты застройщика, не хотят покидать экологически чистый район Жители частного сектора в нагорной части Барнаула, где компания "Регионстрой" намерена в 2024 году начать возводить ЖК из 11 высоток, начали собирать подписи против застройки территории.