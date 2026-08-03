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МОСИНФОРМ

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«Мосбилет» приглашает на выставки о Пушкине, фарфоре и археологии

«Мосбилет» приглашает на выставки о Пушкине, фарфоре и археологии

Галерея Александра Шилова представит портреты артистов кино и театра, музей-заповедник «Коломенское» расскажет историю дворца царя Алексея Михайловича, а Музей русского лубка и наивного искусства познакомит с творчеством художника Юрия Шерова.

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