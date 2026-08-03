«Мосбилет» приглашает на выставки о Пушкине, фарфоре и археологии

Галерея Александра Шилова представит портреты артистов кино и театра, музей-заповедник «Коломенское» расскажет историю дворца царя Алексея Михайловича, а Музей русского лубка и наивного искусства познакомит с творчеством художника Юрия Шерова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии