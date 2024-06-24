«Сделала, все, что могла». Ефимова — о невыходе на Олимпиаду

Юлия Ефимова прокомментировала свои выступления на Багамских островах. Трехкратный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы Юлия Ефимова поделилась впечатлениями от выступлений на чемпионате Багамских островах, где девушка пробовала квалифицироваться на Олимпийсие игры.