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Новичок «Динамо- Владивосток » Даниэл Утоми должен прибыть во Владивосток в субботу, 24 октября. Об этом сообщил главный тренер команды Сергей Козин после матча с «Уралмашем».