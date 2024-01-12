В Госдуме рассказали, как получать пенсию в 50 тысяч рублей

Для того, чтобы получать пенсию в размере 50 тысяч рублей, заработная плата должна быть не меньше 120 тысяч рублей, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб «Ленте.
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