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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Главврач Архангельской больницы объяснил, откуда взять деньги на зарплату недовольным медикам

Главврач Архангельской больницы объяснил, откуда взять деньги на зарплату недовольным медикам

АРХАНГЕЛЬСК, 15 января, ФедералПресс. Главный врач Архангельской областной клинической больницы (АОКБ) пояснил, на чем больнице следует экономить, чтобы платить медикам, возмущенным оплатой труда, которая не соответствует майским указам президента.

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