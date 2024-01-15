Главврач Архангельской больницы объяснил, откуда взять деньги на зарплату недовольным медикам

АРХАНГЕЛЬСК, 15 января, ФедералПресс. Главный врач Архангельской областной клинической больницы (АОКБ) пояснил, на чем больнице следует экономить, чтобы платить медикам, возмущенным оплатой труда, которая не соответствует майским указам президента.
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