Бабушка SHAMAN была против его первой свадьбы и не пришла на торжество

В интервью на YouTube-канале Tatarka FM пенсионерка рассказала, что она была против этого брака. Фото: Стоп-кадр с видео Бабушка Ярославм Дроновм, известного как певец Shaman, рассказала историю о том, как не пошла на первую свадьбу внука.
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