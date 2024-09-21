© РИА Новости . Сергей БобылевСегодня 569 прочитали Украинские военные и эксперты на минувшей неделе обсуждали таинственный "план победы", который Зеленский везет хозяевам в США для обоснования продолжения войны, финансирования и узурпации власти.
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