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Плохие дроны, снаряды и инструкторы. Украинские военные считают, что они - уголь в топке войны

Плохие дроны, снаряды и инструкторы. Украинские военные считают, что они - уголь в топке войны

© РИА Новости . Сергей БобылевСегодня 569 прочитали Украинские военные и эксперты на минувшей неделе обсуждали таинственный "план победы", который Зеленский везет хозяевам в США для обоснования продолжения войны, финансирования и узурпации власти.

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